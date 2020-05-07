Кейт Миддлтон начала работу над трогательным фотопроектом о коронавирусе

Герцогиня Кембриджская активно работает даже во время пандемии коронавируса. Она запустила фотопроект, посвященный COVID-19. Будет организована виртуальная экспозиция, для которой выберут 100 самых ярких фотографий.

Жена принца Уильяма начала новый проект, связанный с распространением коронавирусной болезни в Великобритании. Об этом говорится на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.

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Вместе с Национальной портретной галереей организуют виртуальную выставку под названием Hold Still. С ее помощью стремятся показать, как миллионы британцев переживают пандемию COVID-19.

Выставку планируют открыть уже в августе этого года. Она будет состоять из трех тематических категорий: "Помощники и герои", "Ваша новая реальность", "Хорошие поступки".

Отмечается, что неважно, на какое устройство будет сделано фото. Каждый кадр будут оценивать по эмоциональности, а не по качеству изображения.

Цель Hold Still – отразить портрет нации, дух нации, то, что каждый переживает в это время. Фотографии, отражающие устойчивость, храбрость, доброту – все то, что люди чувствуют,

– говорится в публикации.

Отметим, по состоянию на 7 мая в Великобритании зафиксировали 201 101 случай инфицирования коронавирусом. От болезни умерли 30 076 человек. Лучшим средством защиты сейчас является самоизоляция. Только оставаясь дома, можно максимально обезопасить себя и родных от заражения COVID-19.

Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала