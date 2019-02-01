Кейт Миддлтон надела старое платье на день рождения мамы: фото

73 Читати новину українською
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Мама герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол отметила свое 64-летие в четверг, 31 января. Празднование прошло в лондонском особняке, принадлежащем сестре Кэтрин Пиппе Миддлтон и ее мужу Джеймсу Меттьюсу.

Папарацци подстерегли жену принца Уильяма и сфотографировали ее образ, который Кейт подготовила для дня рождения матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят популярную кинопремию BAFTA 2019

Герцогиня Кембриджская надела роскошное платье кораллового оттенка с открытыми плечами от одного из ее любимых брендов Alexander McQueen. Свой образ Миддлтон завершила длинным черным пальто, красными туфлями-лодочками на каблуке и серьгами от Simone Rocha.

В источнике говорится, что принц Уильям остался сидеть дома с тремя детьми, а Кейт была в компании родственников – сестры Пиппы с мужем и брата Джеймса с его подругой.

Добавим, что такое же платье Кейт Миддлтон надевала в 2017 лет в Берлине на прием в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Теги: Стиль и мода LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
883
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
244
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 1107
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
308
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 834
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 27382
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук