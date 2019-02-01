Кейт Миддлтон надела старое платье на день рождения мамы: фото

Мама герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол отметила свое 64-летие в четверг, 31 января. Празднование прошло в лондонском особняке, принадлежащем сестре Кэтрин Пиппе Миддлтон и ее мужу Джеймсу Меттьюсу.

Папарацци подстерегли жену принца Уильяма и сфотографировали ее образ, который Кейт подготовила для дня рождения матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Герцогиня Кембриджская надела роскошное платье кораллового оттенка с открытыми плечами от одного из ее любимых брендов Alexander McQueen. Свой образ Миддлтон завершила длинным черным пальто, красными туфлями-лодочками на каблуке и серьгами от Simone Rocha.

В источнике говорится, что принц Уильям остался сидеть дома с тремя детьми, а Кейт была в компании родственников – сестры Пиппы с мужем и брата Джеймса с его подругой.

Добавим, что такое же платье Кейт Миддлтон надевала в 2017 лет в Берлине на прием в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон / Getty Images