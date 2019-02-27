Кейт Миддлтон очаровала ярким образом в Белфасте

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.

По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.

Читайте также: В кроссовках и спортивной куртке Кейт Миддлтон заметили на прогулке в Кенсингтоне

Несмотря на то, что визит королевской пары состоялся в последние дни зимы, для первого выхода на публику Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ. Она надела стильное красное пальто, из-под которого выглядывали рукава гольфа, облегающие брюки и сапоги на каблуках черного цвета. Герцогиня, как всегда, много улыбалась и приветливо общалась с публикой, которая выстроилась на обочинах дороги.



Кейт Миддлтон и принц Вильям в Северной Ирландии/ Instagram / @ royal.addicted