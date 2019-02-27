Кейт Миддлтон очаровала ярким образом в Белфасте

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @hellomag

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.

По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.

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Несмотря на то, что визит королевской пары состоялся в последние дни зимы, для первого выхода на публику Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ. Она надела стильное красное пальто, из-под которого выглядывали рукава гольфа, облегающие брюки и сапоги на каблуках черного цвета. Герцогиня, как всегда, много улыбалась и приветливо общалась с публикой, которая выстроилась на обочинах дороги.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Вильям в Северной Ирландии/ Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @hellomag
 

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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