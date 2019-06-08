Кейт Миддлтон очаровала публику нарядом лимонного цвета на параде в Лондоне: фото

Герцогиня Кембриджская стала одной из первых приглашенных гостей, которые вместе с Елизаветой II отметили ее официальный день рождения. Традиция второго празднования дня рождения королей Великобритании тянется уже не один век, поэтому сегодня, во вторую субботу июня, на улицах Лондона собрались почетные королевские особы.

Еще вчера, 7 июня, Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на репетиции парада конной гвардии, который состоялся в Лондоне, как уже сегодня очаровала всех фанатов королевской семьи. И пока принц Уильям был в рядах почетной королевской гвардии, его жена Кейт Миддлтон ехала в роскошной карете вместе со свекровью – Камиллой Паркер-Боулз, и принцем Гарри и Меган Маркл. К слову, выход Меган Маркл на публику был первым после рождения ее первенца Арчи 6 мая 2019 года.

Читайте также: Официальное празднование дня рождения Елизаветы II: роскошный выход 93-летней королевы и ее семьи



Меган Маркл, Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон на параде/ Getty Images

Для очередного светского выхода она выбрала невероятный светлый образ лимонного цвета – двубортное платье с V-образным вырезом в зоне декольте, которое характеризовалось также рукавами 3/4 и длиной платье до колен. Голову она украсила шляпкой с большой цветочной аппликацией, а также нежными серебристыми сережками и подвеской на шее. Кейт Миддлтон излучала настоящее счастье и радость, проезжая по улицам Лондона в Букингемский дворец.



Кейт Миддлтон на официальном праздновании дня рождения Елизаветы II / Getty Images

И пока улыбающаяся мама участвовала в массовом мероприятии, ее уже ждали в королевском дворе ее дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они с любопытством выглядывали на улицу из окон Букингема и ждали появления своей прабабушки – Елизаветы II и родителей – Кейт Миддлтон и принца Уильяма.



Принц Джордж ипринцесса Шарлотта в Букингемском дворце / Getty Images

Почему Елизавета II дважды отмечает день рождения?

История двойного праздника берет свое начало еще с 1748 г. и имеет свое объяснение. Король Георг II стремился совместить военный парад с выносом флага по случаю его дня рождения, однако в ноябре люди не хотели мерзнуть, поэтому отказывались прийти на праздник. Это учли последующие британские монархи. Поэтому Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира.