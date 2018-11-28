Кейт Миддлтон очаровала скромным пальто на официальном мероприятии: фото

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджская вместе со своим супругом принцем Уильямом посетила город Лестер в Великобритании. Они почтили память президента футбольного клуба Лестер Сити, который погиб месяц назад.

На официальном мероприятии королевская чета встретилась с волонтерами и почтила память покойного Вишая Шривадданапрабха, который погиб в результате падения его вертолета. Причиной аварии назвали отказ хвостового винта. Трагическое событие произошло в конце октября.

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"Мы знали Вишая как человека, который заботился о своей семье, а также о своей общине. Он, конечно, был богатым человеком, но несмотря на это он не терял связь с окружающими. Он верил в отдачу", – говорится в Instagram-сообщении Кенсингтонского дворца.

 

Для своего очередного выхода Кейт Миддлтон надела скромное и одновременно стильное пальто от Catherine Walker, которое выделяло ее стройную фигуру. Замшевые туфли на каблуках, колготки и сумочка черного оттенка завершили официальный выход герцогини. Волосы Миддлтон собрала в хвост, а черты лица подчеркнула повседневным макияжем. Принц Уильям в свою очередь надел классический костюм, белую рубашку и светло-синий галстук.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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