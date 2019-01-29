Кейт Миддлтон очаровала стильным нарядом во время официального визита: эффектные фото

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Шотландию. Как всегда, 37-летняя Кейт Миддлтон очаровала своим стильным образом, который выбрала для совместной поездки.

Кейт Миддлтон составила компанию мужу и вместе с ним посетила небольшой шотландский город Данди. Королевская чета стала гостями торжественного открытия филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee. В рамках мероприятия были представлены экспонаты, которые принадлежали лондонскому музею Виктории и Альберта.

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Для официального мероприятия герцогиня Кебриджская выбрала, как всегда, стильный и сдержанный наряд. На ней было платье-пальто в крупную зелено-синюю клетку от Alexander McQueen, плотные черные колготки и темные перчатки. К такому наряду 37-летняя Кейт надела свои любимые замшевые туфли на толстом каблуке, а дополнила образ клатчем изумрудного оттенка от tod's, шарфом в тон к сумке и элегантными серьгами.



Кейт Миддлтон / Getty Images



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images