Кейт Миддлтон очаровала стильным нарядом во время официального визита: эффектные фото

43 Читати новину українською
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / www.gettyimages.in

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Шотландию. Как всегда, 37-летняя Кейт Миддлтон очаровала своим стильным образом, который выбрала для совместной поездки.

Кейт Миддлтон составила компанию мужу и вместе с ним посетила небольшой шотландский город Данди. Королевская чета стала гостями торжественного открытия филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee. В рамках мероприятия были представлены экспонаты, которые принадлежали лондонскому музею Виктории и Альберта.

Читайте также: Кейт Миддлтон засветила яркий наряд во время публичного выхода: фото

Для официального мероприятия герцогиня Кебриджская выбрала, как всегда, стильный и сдержанный наряд. На ней было платье-пальто в крупную зелено-синюю клетку от Alexander McQueen, плотные черные колготки и темные перчатки. К такому наряду 37-летняя Кейт надела свои любимые замшевые туфли на толстом каблуке, а дополнила образ клатчем изумрудного оттенка от tod's, шарфом в тон к сумке и элегантными серьгами.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 169
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
742
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 533
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 660
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
914
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 896
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук