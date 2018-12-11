Кейт Миддлтон очаровала стильным платьем во время публичного выхода: фото

Герцогиня Кембриджская продолжает поражать элегантными и стильными платьями. Кейт Миддлтон засветила новый наряд во время совместного выхода с принцем Уильямом.

Герцогов Кембриджских можно смело назвать любимцами королевы Елизаветы II. Ведь Кейт Миддлтон, в отличие от мятежной Меган Маркл, придерживается всех правил, установленных Ее Величеством. Недавний ее выход в Лондоне ярко подтвердил это мнение.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили детский госпиталь Evelina London, где пообщались с персоналом больницы, родителями и маленькими пациентами. Герцоги стали новыми патронами госпиталя, поэтому провели немало времени в клинике.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон выглядела очень скромно и элегантно. Она одела стильное платье зеленого цвета с белыми крапинками от L.K.Bennett, которое полностью соответствовало королевскому этикету. Длина наряда была ниже колена, а верх его застегивался на пуговицах. Кроме этого, Кейт сделала аккуратную укладку волос и естественный макияж. Туфли на небольших каблуках и небольшой клатч завершили безупречный look герцогини Кембриджской.

Этим мероприятием принц Уильям и Кейт Миддлтон не ограничились. Королевская чета посетила центр помощи для бездомных The Passage Charity. Герцоги Кембриджские поинтересовались статистикой и узнали, как благотворители помогают тем, кто остался без дома.