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Кейт Миддлтон оконфузилась на официальном выходе: забавные фото

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Кейт Миддлтон оконфузилась в Лондоне / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская всегда старается выглядеть безупречно. Однако даже Кейт Миддлтон, которая тщательно подбирает наряды на каждый выход, иногда подводит и погода, и одежда.

График жены принца Уильяма является очень насыщенным. Всего за несколько дней она приняла участие в нескольких официальных мероприятиях и презентовала художественный проект. 28 января Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Evelina, расположенную в Лондоне. Однако именно этот визит обернулся для герцогини Кембриджской конфузом.

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Кейт Миддлтон выбрала для выхода стильный твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Образ знаменитой модницы состоял из миниюбки и жакета, к которым она подобрала темные колготы и обувь на каблуке. Однако ветреная погода в Лондоне испортила безупречный look британской модницы.

Из-за сильных порывов ветра юбка Кейт Миддлтон задиралась, поэтому фото, сделанные во время официального выхода, уже успели рассмешить всю сеть. От неожиданности Кейт Миддлтон пыталась удержать одежду, демонстрируя забавные гримасы.

Кейт Міддлтон оконфузилась
Кейт Миддлтон оконфузилась / Getty Images

Герцогиня Кембриджська у Лондоні
Герцогиня Кембриджская в Лондоне / Getty Images

Как известно, у королевской семьи есть свой лайфхак для ветреных дней. В юбки представительниц монархии вшивают специальные пластины, которые помогают одежде не потерять форму в непогоду. Однако, видимо, про этот лайфхак Кейт Миддлтон забыла на один день, поэтому и попала в забавную ситуацию.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Курьезные новости Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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