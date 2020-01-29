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Кейт Миддлтон осуществила четвертый официальный выход за неделю: фото весеннего образа

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Кейт Миддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджская, похоже, начала еще больше работать с общественностью после ухода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи. Всего за неделю она успела в четвертый раз выйти на публику и исполнять королевские обязанности.

Кейт решила наведаться в детский сад Stockwell Gardens Nursery & Pre-School в рамках своего нового проекта, посвященного воспитанию и раннему развитию детей. Ранее она уже сделала с этой целью короткое турне по городам Британии.

К теме: Кейт Миддлтон анонсировала запуск благотворительного проекта: какой образ герцогиня выбрала для выхода

В детском саду на юге столицы Великобритании Кейт погралась с маленькими детьми и даже поработала официанткой, подавая дошкольникам завтрак. В частности, она обсудила с представителями заведения важность правильного питания для развития малышей.

кейт міддлтон
Кейт Миддлтон в детском саду Stockwell Gardens Nursery & Pre-School / Getty Images

кейт міддлтон
Кейт Миддлтон в детском саду Stockwell Gardens Nursery & Pre-School / Getty Images

Для своего неожиданного выхода Кейт Миддлтон надела по-настоящему стильный и весенний образ, пример с которого могут брать все модницы мира: черные джинсы, молочная блуза с вышитыми орнаментами, бирюзовое пальто и черные замшевые ботинки.

кейт міддлтон
Образ Кейт Миддлтон / Getty Images

ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ ВЫХОДА, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛА КЕЙТ МИДДЛТОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ:

 
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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Мода Стиль и мода
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