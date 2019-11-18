Кейт Миддлтон осуществила выход в роскошном брендовом платье: фото

Герцогиня Кембриджская каждый раз привлекает внимание своих поклонников и журналистов LifeStyle 24. Все благодаря эффектным и стильным образам, которые она демонстрирует во время публичных выходов. 18 ноября Кейт Миддлтон сопровождала своего мужа на благотворительном вечере, засветив очередное роскошное одеяние.

В Лондоне состоялась одно из знаковых для королевской семьи событий – благотворительное шоу Royal Variety Performance. Представители Кенсингтонского дворца мероприятию уделяют большое внимание, ведь они активно поддерживают этот фонд и ежегодно появляются на красной дорожке театра Палладиум. В 2019-м благотворительное шоу посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые сразу же привлекли внимание всех участников события.

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Перед камерами герцоги Кембриджские предстали в роскошных вечерних нарядах, которые поразили общественность. Так, принц Уильям красовался в классическом черном костюме с рубашкой и бабочкой. А вот Кейт Миддлтон для благотворительного шоу выбрала потрясающее платье с кружевом от бренда Alexander McQueen. Наряд подчеркнул стройную фигуру герцогини и выглядело очень элегантно. Герцогиня дополнила образ туфлями-лодочками на каблуках, волнистыми волосами и украшениями из королевской коллекции.

Герцоги Кембриджские на благотворительном мероприятии / Twitter / @kensingtonroyal

Роскошный выход Кейт Миддлтон / Getty Images

По традиции, герцоги Кембриджские приехали на меропритие, когда большинство гостей уже заняли свои места. Таким образом своим появлением представители королевской семьи своеобразно начали благотворительный вечер. Известно, что в программе Royal Variety Performance были выступления звезд Cirque du Soleil, певицы Эмели Санде, дуэт Flo & Joan, писателя Фрэнка Скиннера и других знаменитостей. После шоу принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили всех участников события и охотно пообщались с ними.