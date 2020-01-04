Кейт Миддлтон откроет свое поместье для общественности: на территории дворца покажут спектакль

Кенсингтонский дворец объявил, что на территории королевского дворца покажут особое представление о королевской семье. Сцену планируют установить во дворе поместья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Согласно официальным данным, герцоги Кембриджские не были против такого предложения.

Как сообщает британское издание The Stage, театрализованное действо расскажет людям о короле Георге II, его жене Кэролайн и любовнице Генриетте Говард. История этого любовного треугольника XVII века была одной из самых скандальных в истории монархии, поэтому именно ее захотели раскрыть представители труппы Les Enfants Terribles.

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К созданию спектакля привлекли 11 актеров, которые и исполнят главные роли и передадут атмосферу того времени. Ожидается, что в спектакле также задействуют дом принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Всего спектакль под названием United Queendom будет продолжаться 90 минут. Стартовать показы будут с 26 февраля 2020 года и продлятся до последнего дня марта.

Обычно мы создаем собственные декорации и сверлим их, чтобы прокладывать кабели, но здесь этого не произойдет. Мы должны проявить креативность и изобретательность, чтобы использовать в постановке те элементы для света и музыки, которые уже есть во дворце,

– поделилась креативный продюсер Les Enfants Фиона Порритт.

Как известно, на территории Кенсингтонского дворца расположены 13 отдельных резиденций членов королевской семьи. Наибольшим имением здесь являются апартаменты принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые имеют 20 комнат с видом на парк. Супруги поселились в доме сразу после рождения принца Джорджа, а герцогиня Кембриджская несколько изменила интерьер резиденции.



Дворец принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Visit Britain

Кроме этого, на территории Кенсингтонского дворца расположены роскошные коттеджи молодоженов принцессы Евгении и Джека Бруксбенк, принца Майкла Кентского и принцессы Мари и других представителей монархии. Поэтому попасть на закрытую территорию королевской семьи – это уникальная возможность для общественности.



Где живут представители королевской семьи / Business Insider

К слову, принц Гарри и Меган Маркл отказались от своей части Кенсингтонского дворца. Королева Елизавета II отдала герцогам Сассекским свою резиденцию в Виндзоре, где пара поселилась в начале 2019 года.