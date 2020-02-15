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Кейт Миддлтон открыто рассказала о своем детстве: по каким принципам герцогиня воспитывает детей

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Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

На протяжении последнего месяца герцогиня Кембриджская большинство своего времени посвящает благотворительной инициативе, которая призвана модернизировать систему воспитания будущих поколений. В рамках проекта Кейт Миддлтон вспомнила, каким было ее детство, и заверила, что растит своих потомков по тем же принципам.

Запись подкаста для проекта "Happy Mum, Happy Baby", который появится уже сегодня, 15 февраля, стала едва ли не самым откровенным и продолжительным разговором герцогини. Кроме детального обсуждения инициативы 5 Big Questions, она также вспомнила свое детство.

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Кейт Миддлтон отметила, что больше всего времени ее воспитанию уделяла бабушка. Вместе с сестрой Пиппой и братом Джеймсом они часто помогали бабушке с садоводством и кулинарией. Именно поэтому на первом месте для герцогини Кембриджской всегда будет качество отношений с детьми.

У меня была удивительная бабушка, которая посвящала нам много времени... И я пытаюсь объединить большой опыт, который она нам подарила в то время, в знания, которые я сейчас даю своим детям,
– отметила Кейт Миддлтон.

Кроме того, многодетная мамочка отметила, что не последнюю роль в воспитании играет дом, полный счастья, и безопасная среда. Она считает, что дети обязательно должны проводить много времени за играми на свежем воздухе, так как это прекрасно влияет на их физическое развитие и психическое здоровье.

Из этого разговора понятно, насколько сильно Кейт Миддлтон обеспокоена системой воспитания юного поколения во всей Британии. Она стремится услышать советы населения и подарить родителям личный опыт. Напомним, что благотворительная программа 5 Big Questions предусматривает исследование благодаря анкетированию по всей стране. Проект помогает собрать мнения граждан, утверждая, что каждый влияет на становление молодых членов общества.

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Автор: Марина Джура
Теги: благотворительность Новости LifeStyle Кейт Миддлтон LifeStyle
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