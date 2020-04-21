Кейт Миддлтон отправила письмо врачам детского госпиталя: что написала герцогиня

Герцогиня Кембриджская активно приобщается к борьбе с пандемией коронавируса и поддерживает медиков в непростое время. Кейт написала трогательное письмо сотрудникам детского госпиталя, где она является патроном.

В сложившейся ситуации очень важна поддержка врачей, ведь без них невозможно побороть COVID-19. Ежедневно медики рискуют собственной жизнью, чтобы защитить людей, которые пострадали от коронавирусной болезни. Кейт Миддлтон обратилась к работникам госпиталя Evelina London children's Hospital и поблагодарила за то, что они приобщаются к борьбе с беспощадной пандемией. Текст письма опубликовали на странице медицинского учреждения в твиттере.

Читайте также: Вы делаете что-то невозможное, – принц Уильям и Кейт Миддлтон позвонили в британский госпиталь

Обычно Evelina London children's Hospital занимается лечением детей, однако несколько недель назад больница переквалифицировалась на лечение людей, которые страдают от коронавируса. Кейт Миддлтон является патроном этого госпиталя. Она написала личное письмо врачам, которые смогли оперативно изменить привычный ход работы и помочь бороться с COVID-19.

Письма герцогиня Кембриджская отправила еще 14 апреля, однако в госпиталь его доставили только вчера.

"Каждому сотруднику и волонтеру Evelina London children's Hospital. Я пишу вам, чтобы сообщить: в это очень непростое время я не перестаю думать о каждом, кто работает в команде Evelina London children's Hospital. Вы продолжаете работать и оказываете экспертную помощь больным детям, несмотря на все обстоятельства, даете нам большую надежду. Вы – наше вдохновение и пример. Я знаю, как много вы сейчас означаете для этих семей. В целом, как и всегда. Сегодня есть дополнительные нагрузки – вы помогаете больным COVID-19. И эта поддержка и соучастие еще раз подтверждают, что вы готовы сделать все, чтобы пациенты получили лучшее лечение. Неважно, работаете вы на передовой или помогаете в тылу, всем приходится брать на себя удар и разрываться между профессиональной и личной жизнью. Пожалуйста, присматривайте друг за другом и заботьтесь о себе. Знайте, за вашими плечами стоит вся страна! Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, Кэтрин", – написала Кейт Миддлтон.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:



“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq — Evelina London (@EvelinaLondon) April 20, 2020

Добавим, по состоянию на 21 апреля в Великобритании зафиксировано 124 743 случая заражения коронавирусом. За время пандемии там умерли 16 509 человек. Для уменьшения риска инфицирования необходимо оставаться дома, а при появлении первых симптомов заболевания – обращаться к врачу.



Как отличить коронавирус от других болезней / Инфографика 24 канала