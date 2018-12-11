Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка, – СМИ

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон – счастливая мама троих детей. Однако на этом жена принца Уильяма не планирует останавливаться.

Как рассказали инсайдеры New Idea, Кейт Миддлтон в восторге от того, как сложились дружеские отношения между 5-летним Джорджем и 3-летней Шарлоттой. Дети герцогов Кембриджских много времени проводят вместе и демонстрируют идиллию на публичных выходах.

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Именно поэтому Кейт Миддлтон хочет, чтобы и у маленького принца Луи была сестренка. Поэтому, по словам инсайдеров, герцогиня Кембриджская хочет в четвертый раз стать мамой. Кейт Миддлтон планирует родить ребенка до конца 2020 года, чтобы его потомки не имели большой разницы в возрасте.

Инсайдеры откровенно признались, как принц Уильям относится к такой затее жены. По их словам, он соглашается с Кейт Миддлтон и готов выполнить все ее прихоти.

Кейт делает все по-своему, но Уильям всегда поддерживал ее и будет делать это в дальнейшем только, чтобы она была счастливой. Это обещание, которое он дал ей перед свадьбой. Поэтому если она захочет иметь четвертого ребенка, он решится на это даже после жалоб на бессонные ночи,

– рассказал инсайдер.

Сама же Кейт Миддлтон уверена, что сможет воспитать детей, ведь у нее есть замечательный королевский пример – кронпринцесса Дании Мэри. Женщина умело совмещает все дела с материнством.

Еще одной причиной такого важного шага является стремление Кейт Миддлтон взять паузу в исполнении королевских обязанностей. А с 4 детьми она, согласно правилам дворца, будет иметь немалый декретный отпуск.

"Простая истина заключается в том, что Кейт любит быть дома, присматривая за своими детьми. Она в восторге от встреч с общественностью, но хочет отложить королевские обязанности настолько долго, насколько это возможно. Это может показаться немного эгоистично, но Кейт чувствует, что самое важное – иметь счастливый брак", – добавил инсайдер.