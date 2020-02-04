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Кейт Миддлтон поддержала принца Уильяма во время визита: какой образ выбрала герцогиня

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Герцоги Кембриджские в Уэльсе / Getty Images

Герцоги Кембриджские сегодня, 4 января, добросовестно выполняют свои королевские обязанности. Рабочую поездку в Уэльс они начали со встречи со спасателями в Порт-Толбот. В ветреную погоду на побережье Бристольского залива Кейт Миддлтон показала изысканный образ.

Королевская чета неутомимо выполняет все монаршие обязанности, довольно часто отправляясь с официальными визитами в разные уголки Великобритании. На этот раз Кейт Миддлтон и принцу Уильяму удалось совместно отправиться в Уэльс, где у пары запланировано несколько встреч.

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Стартовой локацией герцогов Кембриджских стала одна из самых загруженных спасательных станций, которая входит в состав королевской благотворительной организации Royal National Lifeboat Institution. Впоследствии они отправятся на встречу с родителями и опекунами местный детей.

Для поездки Кейт Миддлтон выбрала уютный и теплый образ, несмотря на порывистый ветер вблизи побережья. Герцогиня надела длинное темно-синее двубортное пальто от британской марки Hobbs и платье яркого красного цвета от Zara.

Достаточно сдержанный аутфит она дополнила шарфиком в тон платья с белыми вкраплениями от Beulah London и черными замшевыми ботфортами. Среди аксессуаров – красный крокодилий клатч от Mulberry, золотые серьги от Asprey и кольцо с бриллиантом. Волосы Кейт Миддлтон собрала назад. Принц Уильям появился в деловом синем костюме, зеленом джемпере и голубой рубашке.


Герцоги Кембриджские в Уэльсе​ / Getty Images


Герцоги Кембриджские в Уэльсе​ / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Принц Уильям Стиль и мода Кейт Миддлтон
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