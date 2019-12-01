Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный образ к Рождеству: фото

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Рождественские образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская любит следить за модными трендами и каждый раз демонстрирует элегантный и в то же время стильный образ. На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в праздничном шоу, где знаменитая британка показала идеальный рождественский наряд.

Представители королевской семьи обычно избегают общения с журналистами и не соглашаются на участие в телевизионных шоу. Однако герцоги Кембриджские нарушили это привычное правило, представ в популярном британском проекте Мэри Берри. Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей относительно съемки праздничного выпуска шоу.

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По словам представителей Кенсингтонского дворца, это не был пиар-ход. Благодаря телепроекту принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций, в частности, инициатив герцогов. Кроме этого, супруги публично поддержали британцев, которые не смогут отпраздновать Рождество с близкими.

Для особого телешоу Кейт Миддлтон выбрала красное платье от Alessandra Rich с завязками на шее. Наряд украшал белый орнамент, который и напоминал рождественский стиль. Волнистые волосы герцогини Кембриджской и легкий макияж с акцентом на глаза завершили ее праздничный look.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

В рамках телевизионного шоу Кейт Миддлтон приняла участие в приготовлении рулета. В студию пригласили гостей, которые отведали лакомство от герцогини Кембриджской. Интересно, что на шоу пригласили не знаменитостей, а британских волонтеров и представителей благотворительных организаций. Специальный выпуск шоу Мэри Берри выйдет 16 декабря под названием A Berry Royal Christmas.

"Я с удовольствием сфотографировала эту особую рождественскую вечеринку, которую устраивали герцог и герцогиня Кембриджские для персонала и волонтеров благотворительных организаций и организаций, которые будут работать в период Рождества. Это было великолепное мероприятие со вкусной едой", – поделилась впечатлениями ведущая Мэри Берри.

Різдвяний випуск шоу за участю герцогів Кембриджських
Рождественский выпуск шоу с участием герцогов Кембриджских / Twitter / @KensingtonRoyal

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Рождество Королівська сім'я Принц Уильям Кейт Миддлтон Новости LifeStyle Стиль и мода
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