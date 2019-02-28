Кейт Миддлтон показывает, как носить голубой: очередной стильный образ герцогини в Ирландии

Герцогиня Кембриджская находится в Северной Ирландии лишь второй день, а уже успела очаровать местных поклонников, как минимум, тремя нарядами. Так, во время еще одного визита в Баллимену Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный весенний образ.

На следующий день после вечернего концерта в Белфасте, герцоги Кембриджские прибыли в еще один ирландский город – Баллимену. Королевская чета приехала туда с целью посетить благотворительную организацию Cinemagic в центре искусств Braid Art Centre. Для очередного появления перед ирландскими поклонниками Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ.

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Кейт Миддлтон надела светло-голубое пальто от Mulberry с дополнительной накидкой на плечах и поясом на талии, который подчеркивал стройность герцогини. Ее образ дополнили туфли-лодочки синего цвета и клатч в тон.

Также Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены посетить организацию Sure Start, которая отвечает за детей и родителей, проживающих в неблагополучных районах Северной Ирландии.