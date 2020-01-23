Кейт Миддлтон пополнила свою коллекцию особым украшением: фото
На днях герцогиня Кембриджская осуществила очередной публичный выход. Эффектное появление Кейт Миддлтон привлекло внимание всех журналистов, которые заметили новое украшение жены принца Уильяма.
Как известно, 22 января, герцогиня Кембриджская начала день с анонсированного визита в детский сад London Early Years Foundation. Выход Кейт Миддлтон прошел в рамках благотворительной программы, направленной на улучшение системы воспитания будущего поколения. Представительница монархии охотно помогла работникам садика подать малышам завтрак и обсудила вопросы питания с молодыми родителями.
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Но не только чувственная встреча привлекла внимание журналистов. Кейт Миддлтон дополнила свой образ новой украшением в виде медальона. Особенностью ювелирного изделия из золота было то, что на круглой пластине были выгравированы первые буквы имен ее детей – Джорджа, Шарлотты и Луи. Сделали это специально по заказу королевской семьи.
Кейт Миддлтон показала особое украшение / Getty Images
Возможно, ювелирное изделие так и осталось бы в тени образа Кейт Миддлтон, если бы не эффектное платье. Герцогиня Кембриджская красовалась перед камерами в черной водолазке, на которой золотое изделие выглядел очень стильно.
Интересно, что жена принца Уильяма снова показала стильный образ из масс-маркета. Юбку с леопардовым принтом и плиссе она выбрала из коллекции Zara. Кроме этого, Кейт Миддлтон надела трендовое пальто цвета кэмел от бренда Massimo Dutti. Сапоги на каблуке с острым носком завершили потрясающий look герцогини Кембриджской.
Эффектный образ Кейт Миддлтон / Getty Images
Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal
Стильный выход Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal