Кейт Миддлтон посетила лагерь и поиграла с детьми в прятки в сапогах за 470 долларов

Герцогиня Кембриджская посетила графство Эссекс Гилвелл-парк, в котором расположен детский лагерь скаутов. 37-летняя Кейт Миддлтон показала малышам свои материнские навыки, сыграв с ними в любимую детскую игру – прятки.

По случаю 100-летия лагеря скаутов, который расположен в графстве Эссекс в Гилвелл-парке, герцогиня Кембриджская совершила официальный визит развлекательного характера. Во время пребывания на территории лагеря 37-летняя Кейт Миддлтон пообщалась с детьми, принимала от них подарки, а также сыграла с ними в одну из самых любимых игр малышей – прятки.

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На мероприятие, которое проходило под открытым небом, супруга принца Уильяма надела черные брюки, бордовый свитер, куртку от Barbour и сапоги от Chloe liegi, которые стоят 470 долларов. На груди герцогиня повязала платок с сочетанием красного, белого и синего оттенков.



Кейт Миддлтон / Instagram / @hellomag

Во время мероприятия Кейт Миддлтон посадила саженец дуба и узнала, что теперь лагерь будет принимать детей возрастом от 4 лет, поскольку ранее правила позволяли присоединяться к группе малышам, которым исполнилось 6 лет.

"It's very waterproof, isn't it?" — The Duchess of Cambridge joins in with den building @UKScouting Gilwell Park pic.twitter.com/NWGtreqEbb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 березня 2019 р.