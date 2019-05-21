Кейт Миддлтон повторила образ 86-летней герцогини Кентской

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Кейт Миддлтон и герцогиня Кентская
Кейт Миддлтон и герцогиня Кентская / Коллаж: LifeStyle 24

37-летняя Кейт Миддлтон очаровывает каждым выходом. Ее стильно подобранные образы всегда подчеркивают ее элегантный стиль с акцентом на нежность. Ее образы пытаются скопировать многие модницы во всем мире, однако никто не подозревает, что жена принца Уильяма также украдкой кем-то вдохновляется.

Сеть до сих пор взрывают фотографии с последнего выхода Кейт Миддлтон. На фото она вместе с принцем Уильямом и Елизаветой II прогуливаются по парку. Для выхода под открытым небом герцогиня Кембриджская выбрала эффектное платье в цветочный принт от британского бренда Erdem.

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Однако поклонники заметили, что Кейт Миддлтон не первая, кто одел эту модель платья из весенней коллекции. Интересным совпадением оказалось то, что в таком же наряде была замечена родственница королевской семьи герцогиня Кентская. Такой образ 86-летняя Екатерина выбрала не куда-нибудь, а на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Однако свой образ она дополнила белыми кроссовками и изящной шляпкой, тогда как Кейт Миддлтон предпочла босоножки на соломенной платформе.

Кейт Міддлтон і герцогиня Кентська
Кейт Миддлтон и герцогиня Кентская / Коллаж: LifeStyle 24

Стоит отметить, что около месяца назад в подобном платье засветилась принцесса Евгения. В платье из той же самой ткани, но без кружевного убранства и с длиной до колен внучка Елизаветы II появилась на традиционной службе в Виндзоре по случаю Великого (Чистого) четверга.

Принце Євгенія
Принцесса Евгения / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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