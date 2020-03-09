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Кейт Миддлтон повторила образ на праздничной службе по случаю Дня Содружества: фото

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Сегодня, 9 марта, знаковый день для британской монаршей семьи. Впервые за долгое время они объединились и в полном составе посетили Вестминстерское аббатство. Так, герцоги Кембриджские прибыли на праздничную службу по случаю Дня Содружества, а Кейт Миддлтон успела поразить публику элегантным образом.

Вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в торжествах приняли участие королева Елизавета II, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская и герцоги Сассекские, для которых День Содружества может стать последним публичным появлением в составе королевской семьи.

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Для официального мероприятия Кейт Миддлтон выбрала наряд из своего гардероба. Она надела пальто насыщенного красного цвета с бархатным воротником и манжетами от бренда с мировым именем Catherine Walker. В этом наряде герцогиня Кембриджская появлялась на Рождество 2018 года. Монохромный look она завершила стильной шляпкой с декоративными розами, перчатками, клатчем и туфлями-лодочками на каблуках.

Принц Уильям предстал в темно-синем костюме с галстуком в тон к наряду Кейт. В Вестминстерском аббатстве состоялась первая встреча герцогов Кембриджских с Меган Маркл и принцем Гарри после того, как пара обнародовала свое желание отойти от королевской семьи.


Кейт Миддлтон на праздничной службе ко Дню Содружества / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Принц Уильям Кейт Миддлтон Королівська сім'я
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