Кейт Миддлтон представила фотопроект, посвященный памяти жертв Холокоста: впечатляющие кадры

Герцогиня Кембриджская присоединилась к новому историческому проекту, который призван почтить память людей, погибших во времена геноцида еврейского народа. Перед ее объективом предстали те, кто выдержали ужасы Холокоста и остались живыми.

На официальной странице герцогов Кембриджских сегодня, 27 января, появились уникальные кадры, автором которых выступила сама Кейт Миддлтон. Так, королевская семья присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay, который приурочен к 75-летию со дня окончания Холокоста.

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Герцогиня пофотографировала тех, кто выжил в страшные времена нацистских преступлений. Главные герои картины изображены рядом со своими потомками. Съемки состоялись в Кенсингтонском дворце, а результаты работы представлены на тематической выставке.

На первой фотографии изображен Стивен Франк с внуками – Мэгги и Трикси. Вместе со своей матерью и братьями Стивен пережил испытания двух концентрационных лагерей, став тремя из около сотни детей, которым удалось выжить.



Фотопроект Кейт Миддлтон памяти жертв Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня также пофотографировала Ивонн Бернстайн с ее внучкой Хлое. Женщина скрывалась от нацистов в Франции, передвигаясь по стране вместе со своими тетей и дядей. В течение длительного времени семья скрывалась и меняла имена.

Я хотела сделать портреты глубоко личными для Ивонн и Стивена. Для меня было большой честью принять участие в этом проекте, и я надеюсь, что воспоминания Ивонн и Стивена будут жить среди последующих поколений, а то, через что они прошли, никогда не будет забытым. Их истории останутся со мной навсегда,

– призналась Кейт Миддлтон в заметке.

Фотопроект Кейт Миддлтон памяти жертв Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня объяснила аллегоричность семейной съемки тем, что хотела передать жизнь героев, которое им удалось построить после возвращения в Великобританию. Они принесли личные вещи, которые имеют для них особое значение и стали частью кадров. Сегодня, 27 января, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетит церемонию памяти жертв Холокоста в Вестминстере.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская часто берет в руки фотоаппарат и делится результатами с общественностью. В день рождения своих отпрысков она публикует фотографии из семейного архива, автором которых довольно часто выступает сама.