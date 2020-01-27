24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Кейт Миддлтон представила фотопроект, посвященный памяти жертв Холокоста: впечатляющие кадры

22 Читати новину українською
Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская присоединилась к новому историческому проекту, который призван почтить память людей, погибших во времена геноцида еврейского народа. Перед ее объективом предстали те, кто выдержали ужасы Холокоста и остались живыми.

На официальной странице герцогов Кембриджских сегодня, 27 января, появились уникальные кадры, автором которых выступила сама Кейт Миддлтон. Так, королевская семья присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay, который приурочен к 75-летию со дня окончания Холокоста.

Читайте также: Герцог Кембриджский получил новый титул от королевы Елизаветы II

Герцогиня пофотографировала тех, кто выжил в страшные времена нацистских преступлений. Главные герои картины изображены рядом со своими потомками. Съемки состоялись в Кенсингтонском дворце, а результаты работы представлены на тематической выставке.

На первой фотографии изображен Стивен Франк с внуками – Мэгги и Трикси. Вместе со своей матерью и братьями Стивен пережил испытания двух концентрационных лагерей, став тремя из около сотни детей, которым удалось выжить.


Фотопроект Кейт Миддлтон памяти жертв Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня также пофотографировала Ивонн Бернстайн с ее внучкой Хлое. Женщина скрывалась от нацистов в Франции, передвигаясь по стране вместе со своими тетей и дядей. В течение длительного времени семья скрывалась и меняла имена.

Я хотела сделать портреты глубоко личными для Ивонн и Стивена. Для меня было большой честью принять участие в этом проекте, и я надеюсь, что воспоминания Ивонн и Стивена будут жить среди последующих поколений, а то, через что они прошли, никогда не будет забытым. Их истории останутся со мной навсегда,
– призналась Кейт Миддлтон в заметке.

Фотопроект Кейт Миддлтон памяти жертв Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня объяснила аллегоричность семейной съемки тем, что хотела передать жизнь героев, которое им удалось построить после возвращения в Великобританию. Они принесли личные вещи, которые имеют для них особое значение и стали частью кадров. Сегодня, 27 января, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетит церемонию памяти жертв Холокоста в Вестминстере.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская часто берет в руки фотоаппарат и делится результатами с общественностью. В день рождения своих отпрысков она публикует фотографии из семейного архива, автором которых довольно часто выступает сама.

 

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
сегодня
36344
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голокост Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 30094
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2276
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2590
25 января 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9733
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 530
Новости
Больше новостей
Залиште відгук