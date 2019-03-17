Кейт Миддлтон пришла на парад гвардейцев в роскошном пальто и шляпке: фото

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон на параде
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на параде / Twitter / @KensingtonRoyal

Представители королевской семьи чуть ли не ежедневно получают приглашения на светские и торжественные мероприятия, поэтому их график очень насыщенный. На День святого Патрика, 17 марта, принц Уильям и его очаровательная жена Кейт Миддлтон стали гостями парада, устроенного на военной базе Хаунслоу. При этом знаменитая мама сумела поразить поклонников эффектным выходом.

Герцоги Кембриджские не нарушают королевских традиций, поэтому во время публичных выходов демонстрируют отличное знание этикета. В частности, принц Уильям и Кейт Миддлтон обращают большое внимание на наряд, в котором появляются перед британцами.

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Исключением не стало участие королевских представителей в ежегодном параде ирландских гвардейцев. Мероприятие было посвящено Дню святого Патрика. Следуя традициям, герцоги пришли на торжество в Лондоне, надев элегантную одежду зеленого цвета.

Кейт Миддлтон предстала перед британцами в роскошном пальто изумрудного цвета от Alexander McQueen, которое дополнила брошью Cartier, стоимость которой оценивается в 2 тысячи долларов. Герцогиня Кембриджская подобрала волшебную шляпку, которая помогла сохранить элегантную прическу при ветреной погоде. Обувь на устойчивых каблуках завершила ее элегантный look.

В то же время для принца Уильяма парад ко Дню святого Патрика был знаковым. Герцог Кембриджский с 2011 года возглавляет ирландскую армию, поэтому на торжественном событии вместе с женой занял места в первом ряду. Принц Уильям, одетый в праздничную форму, принял непосредственное участие в церемонии и впоследствии охотно пообщался с военными и их родными.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на параді
Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські відзначили День святого Патрика
Герцоги Кембриджские отметили День святого Патрика / Twitter / @KensingtonRoyal

Чарівна Кейт Міддлтон
Волшебная Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон – на параді
Жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон – на параде / Twitter / @KensingtonRoyal

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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