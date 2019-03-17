Кейт Миддлтон пришла на парад гвардейцев в роскошном пальто и шляпке: фото

Представители королевской семьи чуть ли не ежедневно получают приглашения на светские и торжественные мероприятия, поэтому их график очень насыщенный. На День святого Патрика, 17 марта, принц Уильям и его очаровательная жена Кейт Миддлтон стали гостями парада, устроенного на военной базе Хаунслоу. При этом знаменитая мама сумела поразить поклонников эффектным выходом.

Герцоги Кембриджские не нарушают королевских традиций, поэтому во время публичных выходов демонстрируют отличное знание этикета. В частности, принц Уильям и Кейт Миддлтон обращают большое внимание на наряд, в котором появляются перед британцами.

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Исключением не стало участие королевских представителей в ежегодном параде ирландских гвардейцев. Мероприятие было посвящено Дню святого Патрика. Следуя традициям, герцоги пришли на торжество в Лондоне, надев элегантную одежду зеленого цвета.

Today’s parade marks the end of ceremonial duties and the start of a busy overseas operational training period for @irish_guards. The battalion currently has troops deployed in Uganda, Jordan and Kenya #StPatricksWeekend #family @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VrzZAy0uW4 — British Army (@BritishArmy) 17 березня 2019 р.

Кейт Миддлтон предстала перед британцами в роскошном пальто изумрудного цвета от Alexander McQueen, которое дополнила брошью Cartier, стоимость которой оценивается в 2 тысячи долларов. Герцогиня Кембриджская подобрала волшебную шляпку, которая помогла сохранить элегантную прическу при ветреной погоде. Обувь на устойчивых каблуках завершила ее элегантный look.

В то же время для принца Уильяма парад ко Дню святого Патрика был знаковым. Герцог Кембриджский с 2011 года возглавляет ирландскую армию, поэтому на торжественном событии вместе с женой занял места в первом ряду. Принц Уильям, одетый в праздничную форму, принял непосредственное участие в церемонии и впоследствии охотно пообщался с военными и их родными.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцоги Кембриджские отметили День святого Патрика / Twitter / @KensingtonRoyal



Волшебная Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal