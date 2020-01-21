Кейт Миддлтон продемонстрировала красный total look на приеме в Лондоне: фото
Герцогиня Кембриджская вместе с мужем Уильямом вечером 20 января побывала на официальном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие было организовано в честь саммита Великобритании и Африки.
Известно, что после Brexit Соединенное Королевство активизировалось в направлении торговли со странами Африканского континента, поэтому Елизавета II решила пригласить всех на инвестиционный саммит UK-Africa Investment Summit, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений.
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Важное событие не обошли и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Для официального выхода от имени британской королевы Кейт надела красное кружевное платье от Needle & Thread за 635 долларов, которое для саммита специально укоротили. Платье стилисты дополнили серьгами с красным камнем от Soru Jewellery, маленьким клатчем в тон от Jenny Packham и красными туфлями-лодочками от Gianvito Rossi.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце
Что касается принца Уильяма, то он одел классический темно-синий костюм, белую рубашку и темно-красный галстук в тон к образу жены.
Борис Джонсон (слева), принц Уильям (в центре) и Кейт Миддлтон (справа)
На саммите также были: дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна, графиня Вассекская Софи и ее муж – принц Эдвард. Кроме них на саммит прибыли главы государств и правительств со всей Африки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Супруги герцогов Кембриджских мыло всем улыбались, общались с гостями и участвовали в групповой фотографии.
Кейт Миддлтон приветствовала глав государств Африки
Групове фото на саміті UK-Africa Investment Summit в Букінгемському палаці
Всі фото: Getty Images