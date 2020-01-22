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Кейт Миддлтон продемонстрировала очередной изысканный образ во время британского тура

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Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская с началом нового десятилетия активно взялась за совершенствование системы воспитания будущего поколения. Она объявила о запуске ее благотворительной программы #5BigQuestions. Этой инициативе Кейт Миддлтон приурочила тур по учебным заведениям Великобритании, в котором неизменно демонстрирует бесспорный стиль.

В рамках своего 24-часового тура герцогиня уже успела посетить школы Henley Montessori, детский сад St Paul's Nursery в рабочем районе Балолл Хит, а также Музей науки в Бирмингеме. Она посвятила время развлечениям с детьми, утверждая важность становления молодых членов общества.

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Однако Кейт Миддлтон быстро отправилась в новую самостоятельную поездку без сопровождения мужа принца Уильяма. Сегодня, 22 января, утро она начала с визита в детский сад London Early Years Foundation в Саутуорк, где помогла работникам подать детям завтрак и обсудила вопросы питания с родителями.

Впоследствии она прибыла в детский центр Ely&Caerau в Кардиффе. Там герцогиня Кембриджская пообщалась с родителями детей коррекционных групп, чтобы понять, какую роль для них играет центр.

кейт міддлтон
Кейт Миддлтон во время 24-часового тура / Getty Images

Во время суточного тура Кейт Миддлтон успевает менять образы, являясь в новых элегантных нарядах. От предыдущей поездки она не изменила только укладку с легкими локонами, а яркую рубашку заменила на более сдержанный одежду.

Герцогиня Кембриджская появилась в длинном приталенном пальто песочного оттенка от Massimo Dutti, стоимость которого оценили в 194 доллара. Его Кейт соединила с черной володазкой, юбкой длины миди с леопардовым принтом и высокими замшевыми сапогами на каблуках. Свой сдержанный образ она дополнила золотой подвеской с медальоном и кольцом с сапфиром.

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Кейт Миддлтон во время 24-часового тура​ / Getty Images


Кейт Миддлтон во время 24-часового тура​ / Instagram / @princewilliam_ina

Напомним, что рабочая поездка приурочена к запуску ее благотворительной программы под названием #5BigQuestions. Она предполагает исследование с помощью анкетирования населения по всей Великобритании. Люди смогут высказать свои советы о воспитании будущего поколения.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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