Кейт Миддлтон продемонстрировала свои художественные умения во время официального мероприятия

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Кейт Миддлтон в Лондоне
Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон имела довольно насыщенные дни в Лондоне. Представительница королевской семьи приняла участие в ряде официальных мероприятий, на одном из которых присоединилась к творческому мастер-классу по рисованию.

Кейт Миддлтон без своего мужа сопровождала королеву Елизавету II. Ее Величество пригласила невестку на открытие здания Буш-хауса в Королевском колледже, которое состоялось 19 марта в Лондоне. Обе представительницы королевской семьи выглядели сногсшибательно и излучали счастье.

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Но на этом работа Кейт не завершилась. Как сообщают представители Кенсингтонского дворца, сразу после мероприятия герцогиня Кембриджская распрощалась с королевой и сама наведалась в музей Фаундлинг. Этот визит был запланирован, ведь днем ранее Кейт стала патроном этого заведения.

Очаровательная жена принца Уильяма не меняла своего образа, однако кое-что его подкорректировала. Перед британцами она предстала в роскошном твидовом платье от Catherine Walker, но без шляпки. Таким образом look герцогини был более неформальным. Во время встречи Кейт Миддлтон не побоялась испачкать наряд и приняла участие в мастер-классе по созданию гравюры. Представители музея дали гостье черный фартук, который выглядел очень мило на ней.

Горжусь тем, что стала патроном музея Фаундлинг. Ваша работа объединяет две очень важные для меня темы – это дети и искусство... Я всегда верила в силу искусства. Оно не только позволяет реализовать творческий потенциал человека, но и вдохновляет на позитивные изменения в жизни,
– призналась Кейт.


Кейт Миддлтон в музее / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Музей Фаундлинг был основан в 1739 году и посвящен больнице для брошенных детей. В заведении есть картинная галерея, где хранятся картины Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо, Джошуа Рейнольдса и других известных художников.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон Елизавета II Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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