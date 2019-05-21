Кейт Миддлтон прогулялась по саду вместе с королевой и принцем Уильямом: волшебные фото

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Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II
Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II / Instagram / @kensingtonroyal

Семья герцогов Кембриджских уже несколько дней подряд наслаждается общим времяпрепровождением в Саду дикой природы (Chelsea Flower Garden). Ранее она встречалась с ландшафтными дизайнерами и веселилась вместе с детьми, а теперь она устроила весеннюю прогулку с ее мужем принцем Уильямом и Елизаветой II.

Похоже, Кейт Миддлтон всерьез увлеклась садоводством, ведь последние публикации на официальной странице в Instagram Кенсингтонского дворца наполнены только тематическими фото. Известно, что герцогиня уже несколько дней находится на цветочном фестивале Сhеlsеа Flоwer Shоw в Лондоне, в рамках которого представила свой собственный сад Back to nature.

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На презентацию сада пришла и глава Великобритании – королева. Для очередного выхода она выбрала яркое салатовое пальто, цветочное платье, белые перчатки и туфли с сумкой черного цвета. В это же время Кейт Миддлтон примерила нежное весеннее платье макси-длины с нежно-фиолетовыми цветами. Свою прическу Миддлтон нежно собрала на макушке, а образ дополнила летними босоножками, которые уже надела в прошлом году на конное поло Maserati Royal Charity Polo Trophy в Лондоне. Принц Уильям не изменяет традициям и для официальной встречи со своей бабушкой он выбрал темно-синий костюм с белой рубашкой и голубой галстук.


Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II​ / Instagram / @kensingtonroyal


Кейт Миддлтон и Елизавета II​ / Instagram / @kensingtonroyal


Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II​ / Instagram / @kensingtonroyal


Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II​ / Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Великобритания Мода Елизавета II Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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