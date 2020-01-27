Кейт Миддлтон провела тайную встречу с людьми, которые выжили во время Холокоста: фото

Герцогиня Кембриджская не перестает удивлять общественность. Кейт Миддлтон решила по-особенному почтить память жертв Холокоста, приняв участие в художественном проекте #HolocaustMemorialDay. Британка уже провела тайную встречу с людьми, которым удалось выжить во время террора.

Соответствующая информация появилась на официальных сайтах герцогов Кембриджских. Согласно обнародованным данным, встречу Кейт Миддлтон провела в начале января в Кенсингтонском дворце и посвятила ее 75-летию со дня окончания Холокоста.

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Во дворец жена принца Уильяма пригласила Стива Фрэнка, который с мамой и братьями был отправлен в концлагеря в Нидерландах и Чехии. Он стал одним из 93 детей, выживших после Холокоста. Всего же в лагерях оказались 15 тысяч человек. Кроме этого, на разговор с подругой пришла Ивонн Бернштейн, которая также была ребенком, когда массово уничтожали людей. Чтобы спастись, она с дядей и тетей сбежала во Францию, меняли имена и место жительства. Именно Ивонн и Стив стали главными героями фотопроекта Кейт Миддлтон, которая хотела передать последствия Холокоста в фотографиях.

"Несмотря на невероятную травму, которую они получили в начале своей жизни, Ивонн Бернштейн и Стивен Франк – два наиболее жизнеутверждающих человека, с которыми мне пришлось встретиться. Я хотела сделать личные портреты, чтобы отметить рождение их семей и той жизни, которую они построили, когда приехали в Великобританию в 1940-х годах ... Их истории останутся со мной навсегда", – поделилась эмоциями от встречи Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская решила показать не только фотографии, которые станут частью знаковой выставки к годовщине Холокоста, но и частные кадры, сделанные во время встречи с героями проекта. На новых кадрах можно увидеть и саму Кейт Миддлтон, которая охотно общается с участниками особой съемки. Для встречи британка надела стильную клетчатую юбку и водолазку, которые являются трендами этого сезона. Удобная обувь на устойчивых каблуках завершила look герцогини Кембриджской.



Кейт Миддлтон пригласила во дворец выживших во время Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Интересно, что Кейт Миддлтон не случайно стала автором фотопроекта. Еще в студенческие годы она изучала искусствоведение и проходила практику как фотограф. После свадьбы с принцем Уильямом и рождения троих детей Кейт Миддлтон продолжила делать фотографии, поэтому охотно присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay. Символично, что совместные фото с Ивонн Бернштейн и Стивом Фрэнком герцогиня Кембриджская сделала в черно-белом цвете.



Кейт Миддлтон на официальной встрече во дворце/ Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Но только выставкой Кейт Миддлтон не ограничится. 27 января она будет сопровождать принца Уильяма на церемонии памяти жертв Холокоста, которая пройдет в Вестминстере.