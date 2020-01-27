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Кейт Миддлтон провела тайную встречу с людьми, которые выжили во время Холокоста: фото

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Кейт Миддлтон по-особенному почтила память жертв Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская не перестает удивлять общественность. Кейт Миддлтон решила по-особенному почтить память жертв Холокоста, приняв участие в художественном проекте #HolocaustMemorialDay. Британка уже провела тайную встречу с людьми, которым удалось выжить во время террора.

Соответствующая информация появилась на официальных сайтах герцогов Кембриджских. Согласно обнародованным данным, встречу Кейт Миддлтон провела в начале января в Кенсингтонском дворце и посвятила ее 75-летию со дня окончания Холокоста.

К теме: Кейт Миддлтон представила фотопроект, посвященный памяти жертв Холокоста: впечатляющие кадры

Во дворец жена принца Уильяма пригласила Стива Фрэнка, который с мамой и братьями был отправлен в концлагеря в Нидерландах и Чехии. Он стал одним из 93 детей, выживших после Холокоста. Всего же в лагерях оказались 15 тысяч человек. Кроме этого, на разговор с подругой пришла Ивонн Бернштейн, которая также была ребенком, когда массово уничтожали людей. Чтобы спастись, она с дядей и тетей сбежала во Францию, меняли имена и место жительства. Именно Ивонн и Стив стали главными героями фотопроекта Кейт Миддлтон, которая хотела передать последствия Холокоста в фотографиях.

"Несмотря на невероятную травму, которую они получили в начале своей жизни, Ивонн Бернштейн и Стивен Франк – два наиболее жизнеутверждающих человека, с которыми мне пришлось встретиться. Я хотела сделать личные портреты, чтобы отметить рождение их семей и той жизни, которую они построили, когда приехали в Великобританию в 1940-х годах ... Их истории останутся со мной навсегда", – поделилась эмоциями от встречи Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская решила показать не только фотографии, которые станут частью знаковой выставки к годовщине Холокоста, но и частные кадры, сделанные во время встречи с героями проекта. На новых кадрах можно увидеть и саму Кейт Миддлтон, которая охотно общается с участниками особой съемки. Для встречи британка надела стильную клетчатую юбку и водолазку, которые являются трендами этого сезона. Удобная обувь на устойчивых каблуках завершила look герцогини Кембриджской.

Кейт Міддлтон запросила до палацу людей, які вижили під час Голокосту
Кейт Миддлтон пригласила во дворец выживших во время Холокоста / Instagram / @kensingtonroyal

Интересно, что Кейт Миддлтон не случайно стала автором фотопроекта. Еще в студенческие годы она изучала искусствоведение и проходила практику как фотограф. После свадьбы с принцем Уильямом и рождения троих детей Кейт Миддлтон продолжила делать фотографии, поэтому охотно присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay. Символично, что совместные фото с Ивонн Бернштейн и Стивом Фрэнком герцогиня Кембриджская сделала в черно-белом цвете.

Кейт Міддлтон на офіційній зустрічі у палаці
Кейт Миддлтон на официальной встрече во дворце/ Instagram / @kensingtonroyal

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Но только выставкой Кейт Миддлтон не ограничится. 27 января она будет сопровождать принца Уильяма на церемонии памяти жертв Холокоста, которая пройдет в Вестминстере.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голокост Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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