Кейт Миддлтон рассказала о хобби принцессы Шарлотты: интересные детали

Герцоги Кембриджские не прекращают удивлять общественность. На одном из мероприятий, которое состоялось при участии принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пара рассказала об увлечениях маленькой принцессы Шарлотты.

10 декабря герцоги Кембриджские стали новыми королевскими патронами детского госпиталя Evelina London. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили госпиталь и познакомились с работниками и маленькими пациентами. Не отказались супруги и от организованных развлечений: вместе с детьми они поупражнялись в рукоделии.

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Когда Кейт Миддлтон помогала создавать браслеты из бисера, она призналась, что этот процесс непременно понравился бы ее 3-летней дочери Шарлотте. Об этом сообщает британское издание Hello. По словам герцогини, принцесса любит рукоделие и часто удивляет ее своими работами.

Шарлотта была бы в восторге от этого, – сказала Кейт, помогая детям.



Принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Getty Imsges

Кроме этого, принц Уильям посмеялся со своего неумения рисовать. Герцог Кембриджский добавил, что его жена прекрасно это делает.

Мой сын знает, что я в этом деле абсолютно никудышный. А вот Кейт – настоящая мастерица,

– добавил принц Уильям.

Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец уже готовится к Рождеству. Резиденцию королевы украшали праздничными украшениями. А вот на маленьких потомков герцогов Кембриджских ожидает сюрприз: в имении Уильяма и Кейт дети собственноручно украсят елку.