Кейт Миддлтон с юмором ответила на вопрос о четвертом ребенке: детали

В западных СМИ уже несколько месяцев ведутся предположения, что принц Уильям и Кейт Миддлтон мечтают о четвертом ребенке. Такие слухи решила прокомментировать герцогиня, которая с юмором отреагировала на вопрос британцев.

Герцоги Кембриджские получили негласный статус образцовой семьи. Они добросовестно соблюдают королевские правила, а инсайдеры утверждают, что Кейт Миддлтон уже планирует четвертого ребенка. По их словам, жена принца Уильяма хочет, чтобы и у маленького принца Луи была сестренка, ведь между Джорджем и Шарлоттой сложились замечательные дружеские отношения.

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Во время очередного публичного выхода любознательные британцы спросили у герцогини Кембриджской, правдивы ли распространенные слухи. Кейт решила с юмором отреагировать на вопрос, сообщает Daily Express.

Ой, думаю, Уильям сейчас бы начал очень нервничать, – пошутила Кейт Миддлтон, забавно опровергнув слухи.

В то же время на параде по случаю Дня Святого Патрика герцогиня Кембриджская подошла к родителям, которые стояли среди поклонников королевской семьи. Кейт залюбовалась ребенком и откровенно призналась, что хотела бы тоже пополнения в семье.

"Он такой милый, что даже себе такого хочется. Это такое особое время", – добавила Кейт.



Кейт Миддлтон заговорила о четвертом ребенке / Twitter / @KensingtonRoyal

На фоне разговоров о беременности Кейт Миддлтон букмекеры уже открыли ставки. Британские эксперты убеждены, что принц Уильям и его очаровательная жена объявят о четвертом ребенке до конца 2019 года. А пока сами супруги всячески шутят на эту тему и дают намеки на ложность информации о планируемой беременности.

Сейчас герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 11-месячного Луи. Если Кейт Миддлтон в четвертый раз станет мамой, согласно королевскими правилам, она не будет выполнять поручения Кенсингтонского дворца и будет изредка участвовать в светских мероприятиях. Зато принц Уильям продолжит выполнять свои обязанности.