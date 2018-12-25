Кейт Миддлтон считает, что Меган Маркл ее использовала, – СМИ

Вражда между герцогинями Кембриджской и Сассекской продолжается. Во время рождественских праздников Кейт Миддлтон призналась, что чувствует, будто Меган Маркл ее использовала.

Как сообщают инсайдеры US Weekly, королевская семья переживает не самые легкие времена. Принц Уильям и Кейт Миддлтон до сих пор не могут найти общий язык со своими близкими родственниками – принцем Гарри и Меган Маркл.

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Но во время рождественских праздников герцогини решили воспользоваться уик-эндом в Сандрингемском дворце и обсудить их распри. Инсайдеры рассказали, что Кейт и Меган откровенно признались, что их не устраивает, пытаясь прийти к согласию.

Находясь под одной крышей, они не могли избегать друг друга. Герцогиня Кембриджская призналась, что чувствовала, будто Меган использовала ее, чтобы подняться "королевской лестницей". В то же время герцогиня Сассекская чувствовала, что Кейт ее оскорбляла,

– рассказал инсайдер.

Вероятно, после такого разговора королева Елизавета II наконец почувствует спокойствие, ведь герцогини сделали первый шаг к примирению двух семей.