Кейт Миддлтон совершила выход в романтическом платье накануне тура в Пакистан

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

37-летняя Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к четырехдневному туру в Южную Азию. Накануне поездки в Пакистан герцоги Кембриджские провели официальный выход, на котором познакомились с местными, а также лидерами известных общин.

Сегодня, 2 октября, в Лондоне состоялся официальный выход герцогов Кембриджских, который они совершили по случаю своего предстоящего тура в Пакистан.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в центре Ага Хана IV, где познакомились с его основателем. На западе королевская чета познакомилась со многими людьми, а также посетила Институт изучения мусульманских цивилизаций университета Ага Хани.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям на официальном мероприятии / Getty Images

Для появления на публике и официального знакомства Кейт Мидллтон надела романтическое платье длины миди хвойно-зеленого цвета. В ее руке неизменно скромный клатч изумрудного оттенка, а образ завершили серьги за 7 долларов. Герцогиня Кембриджская, как всегда, была на высоких каблуках и много улыбалась.

Кейт Міддлтон
Волшебная Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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