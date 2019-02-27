Кейт Миддлтон сыграла в футбол с принцем Уильямом на стадионе в Северной Ирландии

42 Читати новину українською
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @hellomag

Кейт Миддлтон сыграла в футбол с принцем Уильямом Во время официального визита в столицу Северной Ирландии, Белфаст, герцоги Кембриджские не только посещали светские мероприятия, общаясь с публикой, но и сыграли в футбол. Кейт Миддлтон и принц Уильям были замечены на стадионе в спортивных нарядах.

Герцогиня Кембриджская может покорять публику не только в стильных нарядах во время светских выходов. В сети появились снимки, на которых Кейт Миддлтон вместе со своим мужем сыграли в футбол на одном из столичных стадионов.

Читайте также: Кейт Миддлтон очаровала ярким образом в Белфасте

После прибытия в Белфаст герцоги Кембриджские сразу отправились на стадион Windsor Park. Поскольку целью их визита является поддержка Ирландской Футбольной Ассоциации (IFA), которая проводит ряд программ для поддержания ментального и физического здоровья местной молодежи. Как известно, Кейт и Уильям активно поддерживают такие организации по всему миру.

После разминки на поле со своим мужем, Кейт Миддлтон переоделась в форму и приняла участие в тренировке вместе с молодыми девушками. Целью этого мероприятия является привлечение как можно больше представительниц женского пола в этот вид спорта.

Кейт Мыддлтон ы принц Выльям
Кейт Миддлтон и принц Уильям играют в футбол / Instagram / @hellomag

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон играет в футбол​ / Instagram / @hellomag

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @hellomag
 

 

blog_ava
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
сегодня
2131
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
сегодня 19:39 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
90
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня 14:15 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 13393
Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
сегодня 11:11 Беремся за голову: как подготовить волосы к весне
Юлія Девда 93
Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
26 февраля 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
7490
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
26 февраля 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
8286
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук