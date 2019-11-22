Кейт Миддлтон устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце: красноречивые фото

Герцоги Кембриджские не только осуществляют публичные выходы, но и охотно организуют встречи в Кенсингтонском дворце. 21 ноября Кейт Миддлтон устроила прием для финалистов премии Tusk Conservation Awards, фото которого уже появились в сети. В то же время их официальное награждение она посетить не смогла.

Потомки Елизаветы II активно продолжают ее дело, занимаясь благотворительными проектами и участвуя в запланированных событиях. Так, 21 ноября принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили в резиденцию королевы номинантов и финалистов премии Tusk Conservation Awards. С британцами герцоги обсудили социальные и благотворительные темы, о чем охотно поделились с поклонниками в сети.

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"Сегодня мы с Кейт провели некоторое время с номинантами и финалистами Tusk Awards. Их храбрость, целеустремленность и преданность делу сохранения природы Африки вызывают глубокое уважение", – отметил принц Уильям.

К гостям внук Елизаветы II вышел в классическом костюме, соблюдая протокол. А вот его очаровательная жена выбрала стильное зеленое платье от Beulah London. Кейт Миддлтон, как всегда, сделала акцент на стройной талии, добавив к образу тоненький пояс. К наряду она подобрала туфли-лодочки оливкового цвета, которые прекрасно завершили ее образ.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на официальной встрече / Twitter / @KensingtonRoyal​



Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal

После такого эффектного появления общественность ожидала следующий выход герцогини Кембриджской. Однако за несколько часов до торжественного награждения победителей Tusk Conservation Awards стало известно, что Кейт Миддлтон отменила участие в мероприятии из-за детей. Журналисты поинтересовались у представителей королевской семьи, что же произошло с принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи. Однако пресс-секретари только подчеркнули, что отсутствие герцогини не было связано со здоровьем ее наследников.