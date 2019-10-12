Кейт Миддлтон уволила помощницу после 7 лет службы: подробности

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Слухи о строптивости и непростом характере распространялись только вокруг герцогини Сассекской Однако на днях стало известно, что Кейт Миддлтон уволила свою личную помощницу, которая работала у нее более 7 лет, после ее свадебного путешествия.

Новость о том, что Кейт Миддлтон внезапно освободила от обязанностей свою верную спутницу, которая на протяжении семи лет всегда была рядом с ней, взорвала сеть накануне, 11 октября. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Софи Агнью училась вместе с Кейт Миддлтон на факультете истории искусств. Тогда она и не подозревала, что подружилась с будущей женой британского принца. Так, дружба между ними обеспечила Софи должность личного помощника королевской пары. В течение семи лет она преданно сопровождала герцогов Кембриджских в поездках, турах и даже во время отдыха.

К примеру, во время королевского тура по Австралии и Новой Зеландии она была замечена вместе с костюмами своих работодателей. Однако после замужества Софии ее внезапно уволили с должности. Что интересно, произошло это накануне тура Кейт и Уильяма в Пакистан.

Софи так много работала на Кейт. Она любила свою работу и многим жертвовала. И никогда не чуралась черной работы,
– сказали друзья Софии изданию.

Другой источник, близкий к королевской семье, подтвердил в комментарии для Daily Mail, что британку таки освободили от обязанностей. По их предположениям, должность Софи Агнью была сокращена с целью снизить расходы Кенсингтонского дворца.

Помічниця Кетй Міддлтон
Помощница Кейт Миддлтон / Фото The Sun

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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