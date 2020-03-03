Кейт Миддлтон в изумрудном пальто и обруче прилетела в Дублин: фото

Сегодня, 3 марта, герцоги Кембриджские прилетели в Дублин Во время этого визита Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала свой изысканный вкус и элегантный наряд. Герцогиня сошла с трапа самолета в изумрудном пальто и стильном обруче.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Дублин с очередным визитом. Папарацци успели сфотографировать их в аэропорту. Герцогиня Кембриджская показала классический и одновременно праздничный наряд, который уже успел очаровать поклонников.

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Аутфит Кейт состоял из яркого платья зеленого цвета с принтом и изумрудного пальто. Такой наряд Миддлтон совместила с замшевыми туфлями-лодочками в тон пальто. На голове у герцогини видим стильный бархатный обруч темно-зеленого цвета, а в руке она держит клатч, гармонично сочетающийся с нарядом.

Миниатюрные серьги и роскошное кольцо – именно те драгоценности, которые Кейт выбрала для поездки в Дублин.

Ее макияж в коричневых тонах с черными стрелками на веках, а волосы уложены в локоны.



Кейт Миддлтон в зеленом платье / Фото: Getty Images

Принц Уильям позирует рядом с женой в синем пальто, брюках и белой рубашке. Ансамбль сочетается с черной обувью. Его галстук также изумрудного цвета, что прекрасно дополняет их с Кейт образы.



Герцоги Кембриджские в Дублине / Instagram / @hellomag