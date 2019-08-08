Кейт Миддлтон в роли капитана приняла участие в водных соревнованиях Кубка Короля: фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Несмотря на отпуск королевской четы, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями спортивных соревнований. Более того, герцоги Кембриджские возглавили регату, заняв роли капитанов, в поддержку своих благотворительных дел.

В конце июля королевская чета полетела на остров Мюстик в отпуск, однако выполнение их обязанностей – на первом месте. Поэтому сегодня, 9 августа, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Англию, чтобы стать почетными гостями спортивного мероприятия The king's Cup.

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Соревнования проходят на одном из крупнейших английских островов, который называется Уайт. Герцоги Кембриджские займут роли капитанов индивидуальных парусных лодок в восьмой гоночной регате. В объективах папарацци Кейт Миддлтон предстала в соответствующем снаряжении, которое состояло из плотной спортивной куртки, коротких шорт и кроссовок. На ее голове была фуражка с эмблемой королевской семьи, а на теле была закреплена защитная экипировка.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Принц Уильям Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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