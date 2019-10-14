Кейт Миддлтон в роскошном наряде прилетела в Пакистан: фото

Международное турне герцогов Кембриджских началось! Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон приземлился в Пакистане вечером 14 октября, а представительница королевской семьи уже успела поразить жителей государства.

Вслед за герцогами Сассекскими в международное турне отправились их родственники-принц Уильям и Кейт Миддлтон. Путешествие было заранее анонсировано, поэтому все сторонники Букингемского дворца ожидали первые отчеты из путешествия. Вечером 14 октября на официальной странице супругов появилось первое фото, которое ознаменовало старт международного турне.

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На кадре, сделанном в пакистанском аэропорту Кур-Хан, видно, как Уильям и Кейт спускаются по трапу к чиновникам, которые вышли их встречать. Символично герцоги Кембриджские стояли спиной к камере, ведь не их визит является главным в турне, а помощь жителям страны.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане / Instagram / @kensingtonroyal

Особым был и наряд, который герцогиня Кембриджская выбрала для первого публичного выхода. Перед камерами Кейт Миддлтон предстала в роскошном голубом платье с эффектом омбре. Из-под платья виднелись приталенные штаны такого же цвета и светлые туфли-лодочки. Такой комплект напоминал национальный наряд в Пакистане и подчеркивал уважение к восточным традициям страны.



Эффектный выход Кейт Миддлтон / Getty Images

Известно, что герцоги Кембриджские запланировали немало встреч в Пакистане, на которых обсудят важные социальные и гуманитарные темы. В рамках турне Уильям и Кейт встретятся с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы. Их путешествие завершится 18 октября.

Последний раз представители британской монархии посещали Пакистан в 2006 году. Принц Чарльз и Камилла приняли участие в светских и политических мероприятиях, наладив сотрудничество двух государств. Однако, по словам экспертов, тогда турне в Пакистан не было угрожающим, в то время как путешествие герцогов Кембриджских уже назвали "самым сложным путешествием, учитывая логистические и соображения безопасности". Из-за угрозы терактов принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут охранять 1000 правоохранителей.