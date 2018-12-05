Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы посетила дипломатический прием в Букингемском дворце

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Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы / Twitter / @KensingtonRoyal

В лондонской резиденции британских монархов прошел ежегодный дипломатический прием. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на светском мероприятии в драгоценных украшениях принцессы Дианы.

Королева Елизавета II организовала традиционное событие, на которое пригласила много важных гостей и членов своей семьи. Монаршая семья посетила дипломатический прием, который проходит за несколько недель до Рождества.

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На мероприятии присутствовали принц Чарльз с женой Камиллой Паркер Боулз и принц Уильям с Кейт Миддлтон, которые несколько часов перед этим посещали рождественскую вечеринку для членов семей военнослужащих. На светском событии представительницы королевской семьи появились в чрезвычайно изысканных платьях пастельных цветов.

Королівська сім'я
Принц Чарльз с женой / Twitter / @KensingtonRoyal

Королева Єлизавета

Королева Елизавета II на приеме / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджская надела изящное длинное платье, которое подчеркивало ее тонкую талию с помощью тонкого пояса. На ее голове была ценная тиара из бриллиантов "Узелки любви", которая когда-то принадлежала принцессе Диане, а также ее серьги из жемчуга. Впервые Кейт Миддлтон посетила мероприятие со своим супругом принцем Уильямом в 2013 году.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы/ Twitter / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон на приеме/ Getty Images
 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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