Кейт Миддлтон в тренде: герцогиня засветила стильный твидовый костюм во время визита в Лондон

Накануне 37-летняя герцогиня Кембриджская посетила Лондон, ярко демонстрируя удачно подобранный образ для деловой встречи. Стильная Кейт Миддлтон выбрала твидовый костюм в темных оттенках, который, как всегда, добавил незаурядной элегантности.

Накануне в твидовом пальто темных оттенков на публике появилась королева Елизавета II. На следующий день Кейт Миддлтон решила взять пример с монарха Великобритании и засветиться на официальной встрече в одежде подобного стиля.

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Герцогиня Кембриджская посетила Королевскую организацию ментального здоровья в Лондоне. Для официального визита жена принца Уильяма выбрала твидовый костюм в темно-серых оттенках, который состоял из юбки в форме трапеции и короткого двубортного пиджака.

Особое внимание поклонники Кейт обратили на ее, как всегда, идеальную укладку. У корней у герцогини был красивый объем, по длине пряди были выпрямленные, а на концах красиво подкручены в локоны. Ее элегантный и официальный образ дополнили любимые черные замшевые туфли на каблуке и клатч в тон.



Кейт Миддлтон / Getty Images