Кейт Миддлтон в вечернем платье от Gucci стала гостьей гала-вечера: фото

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Кейт Миддлтон на гала-вечере 100 Women in Finance
Кейт Миддлтон на гала-вечере 100 Women in Finance / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская всегда умеет удивлять своих поклонников роскошными и сдержанными образами на светских мероприятиях. 13 февраля она посетила гала-вечер организации 100 Women in Finance ("100 женщин в финансовой сфере").

Мероприятие состоялось в лондонском Музее Виктории и Альберта – крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна. Торжественное событие Кейт Миддлтон посетила сама, поскольку в этот же вечер ее муж, принц Уильям, присутствовал в благотворительной организации Passage, которая помогает бездомным. Для них он готовил еду и разговаривал о наболевших проблемах.

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И пока герцог Кембриджский занимался благотворительными делами, у Кейт также была возможность пообщаться с организаторами гала-вечера и продемонстрировать невероятно нежный look. Она надела роскошное платье от итальянского модного дома Gucci в розовых тонах и с темно-розовым бархатным поясом.

Кейт Міддлтон

Кейт Миддлтон на гала-вечере 100 Women in Finance / Getty Images

Свой образ Миддлтон дополнила бархатным клатчем Prada в тон к поясу, серьги от Kiki McDonough и серебристыми туфлями от Oscar de la Renta. Свои волосы она аккуратно заколола булавкой и подчеркнула лицо нежным макияжем.

Кейт Міддлтон

Кейт Миддлтон на гала-вечере 100 Women in Finance / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Gucci Королівська сім'я Кейт Миддлтон Мода
Источник: LifeStyle 24
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