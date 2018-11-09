Кейт Миддлтон вышла на публику в платье со смелым декольте: фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетили ежегодную церемонию награждения Тusk Conservation Awards. На светском мероприятии герцог и герцогиня Кембриджские вручили награды людям, внесшим значительный вклад для сохранения природы Африки и защиты животных.

Для торжественной церемонии награждения 36-летняя Кейт выбрала элегантный образ: бирюзовое вечернее платье с кружевной отделкой. Герцогиня дополнила look драгоценностями, среди которых была и кольцо принцессы Дианы. Принц Уильям традиционно был в смокинге и белой рубашке.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Также все обратили внимание на декольте платья Миддлтон – обычно она предпочитает более сдержанные образы, но в этот раз решила сделать смелый акцент.

Кейт Миддлтон позволила себе глубокое декольте

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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