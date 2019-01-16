Кейт Миддлтон засветила яркий наряд во время публичного выхода: фото

После Нового года жена принца Уильяма Кейт Миддлтон решила настойчиво взяться за свои поручения от королевы. Герцогиня Кембриджская успела посетить несколько официальных мероприятий, а 16 января отправилась в театр Ковен-Гарден. Во время публичного выхода знаменитая британка засветила яркий образ.

Представители Букингемского дворца продолжают поражать яркими выходами и активным участием в светских мероприятиях. Так, 16 января герцогиня Кембриджская приехала в Королевский театр Ковент-Гарден, который расположен в Лондоне.

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Однако не талантливые постановки заинтересовали Кейт Миддлтон, а костюмный цех. Жена принца Уильяма ранее откровенно призналась, что хотела бы узнать больше об использовании и подборе различных тканей, которые используются для пошива театральных костюмов. Кроме этого, герцогиню заинтересовала техническая сторона производства, ведь ее прадед, Фрэнсис Мартино Лаптон, был владельцем текстильной фабрики.



Кейт Миддлтон посетила Королевский театр в Лондоне / Getty Images

Для запланированного визита Кейт Миддлтон выбрала достаточно яркий образ, чем поразила своих поклонников. Герцогиня Кембриджская засветила костюм, состоящий из жакета и юбки пурпурно-фиолетового цвета. Наряд она выбрала из коллекции популярного бренда Oscar de la Renta. Эффектный образ жена принца Уильяма дополнила черными колготами, туфлями и маленькой сумочкой.

В рамках своего визита в Королевский театр Кейт Миддлтон пообщалась с работниками костюмного цеха и актерами. В завершение герцогиня Кембриджская пересмотрела репетицию к одному из запланированных спектаклей.



Кейт Миддлтон сходила в театр / Getty Images

Яркий образ герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон / Getty Images

Стоит отметить, что и Меган Маркл накануне выбрала яркий наряд. Герцогиня Сассекская соединила два любимых цвета принцессы Дианы, надев красное пальто и фиолетовое платье.



Меган Маркл / Getty Images