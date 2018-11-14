Кейт Миддлтон засветила элегантное платье во время официальной поездки: яркие фото

Представительницы королевской семьи в очередной раз доказали - классический наряд может выглядеть стильно. Так, в Южном Йоркшире герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон засветила стильное платье, которое потрясло всех участников официального мероприятия.

После ряда мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны все члены королевской семьи вернулись к своим обязанностям. В частности, герцоги Кембриджские отправились в анонсированную поездку в Южный Йоркшир. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Технологический центр McLaren Automotive, где супругам сделали уникальную экскурсию.

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Известно, что на заводе будут совершенствовать углеродное полотно, которое в дальнейшем используют в производстве автомобилей McLaren Automotive. Представители Букингемского дворца увидели линию производства и встретились с работниками компании, с которыми обсудили вопросы расширения производственной ветки.

Для официальной поездки Кейт Миддлтон выбрала стильное и элегантное платье. Герцогиня Кембриджская предстала перед британцами в синем наряде с пуговицами и поясом от бренда Eponine London. Свой образ она дополнила клатчем и туфлями-лодочками, подобранными в тон к наряду. Изящные украшения, укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили эффектный look Кейт Миддлтон.

Отметим, что в Южном Йоркшире принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили общежитие для бездомных, патроном которого является герцог Кембриджский. В заведении королевские супруги не только пообщались с британцами, но и приготовили для них обед.