Кейт Миддлтон завершила турне в Пакистан в символическом наряде: фото

Пакистанское турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон завершилось 18 октября. Герцоги Кембриджские после ряда мероприятий отправились в Великобританию, чтобы провести выходные со своими тремя детьми.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сумели в течение 5 дней воссоздать знаковое турне принцессы Дианы, которое прошло в 1996 году. Представители королевской семьи, несмотря на угрозу терактов, побывали во всех городах, в которых в свое время засветилась Леди Ди. Не обошли вниманием они и пограничные поселения с Афганистаном.

Читайте также: В стиле Дианы: Кейт Миддлтон примерила национальную пакистанскую одежду для визита в мечеть – фото

На данній момент герцоги Кембриджские завершили все официальные мероприятия, поэтому отправились в Великобританию. В сети появились первые фотографии, которые фотографы сделали в аэропорту города Лахор. Журналисты LifeStyle 24 заметили, что для этого выхода в свет Кейт Миддлтон надела довольно символическую одежду в восточном стиле.

Герцогиня Кембриджская шла к самолету в белоснежной тунике с черным орнаментом от бренда Elan и классических зауженных штанах. Цвета наряда издревле символизируют мир, поэтому эксперты западных СМИ уже назвали образ своеобразным посланием к пакистанцам. Стильный look представительница королевской семьи завершила обувью на каблуке и лаконичными аксессуарами.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили турне / Getty Images

​

Кейт Миддлтон символически надела белую одежду / Getty Images

Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон должны были отправляться в Великобританию из столицы Пакистана Исламабада. Однако из-за погодных условий самолет не смог приземлиться в одном из аэропортов города, поэтому экстренно вернулся в Лахору.

Самолет, перевозивший принца Уильяма и Кейт, дважды вынужден был прервать посадку после того, как попал в ужасные шторма,

– говорилось в сообщении таблоида Metro.

По словам принца Уильяма, никто не пострадал во время полета, а экипаж был готов к поездке в Великобританию. Герцог Кембриджский экстренно снял отель в Лахоре и позаботился, чтобы все представители его команды без проблем разместились в номерах. Сейчас принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Лондон, где их ждут трое детей. С потомками герцоги Кембриджские планируют провести уикенд на природе.

Что известно о турне Уильяма и Кейт? Международное турне в Пакистан было заранее анонсировано и прошло с 14 по 18 октября 2019 года. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Известно, что герцогов Кембриджских охраняли 1000 правоохранителей. Кроме этого, в путешествии их сопровождал личный фотограф и помощники.



В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон фактически воссоздали путешествие принцессы Дианы в Пакистан. Поэтому герцогиня символически наследовала стиль своей легендарной свекрови. Во время турне герцоги Кембриджские приняли участие в светских и официальных мероприятиях и встретились с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.