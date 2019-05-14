Кейт Миддлтон завораживает обновленным стилем: она неожиданно засветила ноги в трендовом платье

37-летняя герцогиня Кембриджская совершила очередной официальный выход сегодня, 14 мая. Жена принца Уильяма посетила Блечли-Парк, что в Бакингемшире. Для визита Кейт Миддлтон надела стильное платье в трендовый горох, которое для нее подобрала новая стилистка.

Всего несколько месяцев назад стало известно, что над стилем Кейт Миддлтон будет работать новая стилистка, которая когда-то работала редактором британского Vogue. Ведь после прихода Меган Маркл в королевскую семью о жене принца Уильяма заговорили как о консервативной герцогине, что не является правдой, поэтому она решила это доказать. Всего за один месяц Вирджинии Чедвик-Хили удалось заметно заменить базовые вещи, которые отжили свое, в гардеробе Кейт на трендовые стильные наряды.

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Во вторник, 14 мая, герцогиня Кембриджская совершила официальный визит в Блечли-Парк, что в Бакингемшире. Она посетила выставку, посвященную 75-той годовщине высадки в Нормандии, а также, как всегда, пообщалась с фанатами. Для запланированного события, которое проходило под открытым небом, Кейт Миддлтон надела стильное миди-платье в трендовый горох. К слову, в подобных нарядах появлялись Мелания Трамп, а также дочь президента США, Иванка Трамп.

От сильного ветра синее шифоновое платье в мелкий белый горох развевалось в разные стороны, из-за чего поклонники имели возможность увидеть колени герцогини Кембриджской. Однако, несмотря на трендовость наряда, о королевском статусе напоминали элегантный белый воротник и изящные манжеты на рукавах. Весенний образ Кейт Миддлтон дополнили голубые туфли-лодочки на каблуке и клатч-конверт.



Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон / Instagram / @ royal.addicted