Кейт Миддлтон ждала пока Меган Маркл уедет из дворца, чтобы пойти на охоту: неожиданные детали

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Instagram/ @hellocanadamag

Накануне Нового года Меган Маркл поехала отмечать День бокса. Кейт Миддлтон решила не терять время, пока герцогини Сассекской нет в дворце, и отправилась на охоту.

Как сообщает The Daily Mail, Кейт Миддлтон отправилась на охоту вместе с мужем принцем Уильямом и принцем Гарри сразу после того, как Меган Маркл покинула пределы дворца в Сандрингеме. Несмотря на то, что герцогиня Сассекская выступает против умерщвления животных, ее муж присоединился к семье.

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Иностранные СМИ сообщают, что у Кейт присутствует большой уровень азарта и она любит ходить на охоту со своим мужем. Однако супруги толерантно относятся к позиции беременной Меган Маркл, которая выступает против убийства животных, поэтому они подождали момента, когда герцогини Сассекской не будет в дворце.

Как сообщает источник, жена принца Уильяма приобрела для себя этот дробовик, поскольку она часто ездит на охоту. Также у нее есть футляр для патронов и она очень умело обращается с ружьем.

Кейт Міддлтон на полюванні
Кейт Миддлтон на охоте / The Daily Mail

Кейт Міддлтон на полюванні
Герцогиня Кембриджская любит охоту / The Daily Mail

Кейт Міддлтон на полюванні
Кейт Миддлтон на охоте в 2007 году / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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