Кейт Миллер-Хейдке из Австралии очаровала космическим выступлением на Евровидении: видео

Участница Евровидения-2019 из Австралии под 12 номером вышла на сцену первого полуфинала музыкального конкурса. Как и обещали ведущие события, она исполнила очень красивый и одновременно сложный номер, на который требовалось больше эфирного времени для подготовки.

Для выполнения номера австралийки Кейт Миллер-Хейдке с песней Zero Gravity были задействованы впечатляющие спецэффекты, которые создавали иллюзию космоса и глубокого неба. Сама же исполнительница вместе с другими танцовщицами витали в воздухе с помощью специальных конструкций. Кейт надела волшебный образ голубого цвета с сияющим верхом и пышной юбкой, а на голове разместила пикообразный кокошник.

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На некоторых моментах зрители задерживали дыхание от опасного номера, однако ее позиция в рейтинге букмекеров вряд ли изменится, ведь ей прогнозируют твердое 5 место, которое, возможно, поднимется выше уже после первого полуфинала.

Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity: смотреть видео онлайн

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