Кейт Мосс – 45: топ-5 обложек глянцев с супермоделью

В среду, 16 января, знаменитая британская супермодель праздновала 45 лет. За 31 год модельной карьеры Кейт Мосс позировала перед тысячами объективов и украсила сотни первых страниц знаменитых глянцев. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку обложек популярного журнала Vogue с супермоделью.

Впервые в роли модели Кейт Мосс попробовала себя в школьном возрасте. Симпатичную и способную девочку Сара Дукас увидела в аэропорту в Нью-Йорке. Тогда она вместе с мамой и папой возвращалась с отдыха, однако в следующем году, в 1989, ее родители развелись.

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На момент первой съемки Кейт Мосс исполнилось 14 лет, а ее рост был 164 см. После этого она начала сотрудничать с популярными журналами и позировать перед камерами. О чем еще могла мечтать девочка в ее возрасте? Она стала одной из самых востребованных моделей в Великобритании, однако статус топ-модели ей присвоили после того, как она стала лицом бренда Calvin Klein. Однако одними из первых ее крупных достижений были съемки для знаменитого журнала о моде – Vogue, сотрудничать с которым Кейт Мосс продолжала и на пике своей карьеры.



Первая съемка для обложки Vogue, 1993 год / Instagram / @judejweihan



1996 год / Instagram / @ voguearabia



Декабрьский номер 2001 года, посвященный королевской семье / Instagram / @ voguearabia



Сентябрь, 2005 год. Через несколько недель Кейт Мосс обвинили в злоупотреблении наркотиками / Instagram / @britishvogue