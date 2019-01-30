Кейт Мосс и Трэвис Скотт украсили обложку Dazed Beauty в непривычных образах: эффектные фото

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Кейт Мосс и Трэвис Скотт
Кейт Мосс и Трэвис Скотт / Instagram/ @dazedbeauty

45-летняя британская супермодель Кейт Мосс приняла участие в фантастической съемке вместе с 26-летним рэпером Трэвисом Скоттом. Звезды предстали на фото в образах кентавров.

Интернет-издание Dazed Beauty выпустит первый печатный выпуск журнала. Для обложки глянца авторы идеи пригласили знаменитую топ-модель Кейт Мосс и популярного рэпера Трэвиса Скотта. Новые снимки представители Dazed Beauty опубликовали на официальной странице в Instagram.

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Над фантастическими образами звезд работали арт-директор Бен Дитто, а над макияжем работала визажист Исамайя Френч.

На вопрос, почему именно кентавры, авторы безумной идеи спрашивали поклонников в ответ: "А почему нет?". Известно, что в первом печатном номере Dazed Beauty будет много информации о красоте, технологии и фантастике. Вероятно, поэтому обложка глянца появилась именно в таком виде.

Кейт Мосс і Тревіс Скотт
Кейт Мосс и Трэвис Скотт для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty

Кейт Мосс
Кейт Мосс для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty

Тревіс Скотт
Трэвис Скотт для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty
 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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