Кейт Мосс и Трэвис Скотт украсили обложку Dazed Beauty в непривычных образах: эффектные фото

45-летняя британская супермодель Кейт Мосс приняла участие в фантастической съемке вместе с 26-летним рэпером Трэвисом Скоттом. Звезды предстали на фото в образах кентавров.

Интернет-издание Dazed Beauty выпустит первый печатный выпуск журнала. Для обложки глянца авторы идеи пригласили знаменитую топ-модель Кейт Мосс и популярного рэпера Трэвиса Скотта. Новые снимки представители Dazed Beauty опубликовали на официальной странице в Instagram.

Читайте также: Дочь Кейт Мосс впервые снялась для обложки журнала без матери: яркие фото

Над фантастическими образами звезд работали арт-директор Бен Дитто, а над макияжем работала визажист Исамайя Френч.

На вопрос, почему именно кентавры, авторы безумной идеи спрашивали поклонников в ответ: "А почему нет?". Известно, что в первом печатном номере Dazed Beauty будет много информации о красоте, технологии и фантастике. Вероятно, поэтому обложка глянца появилась именно в таком виде.



Кейт Мосс и Трэвис Скотт для Dazed Beauty / Instagram / @ dazedbeauty



Кейт Мосс для Dazed Beauty / Instagram / @ dazedbeauty